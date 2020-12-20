Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Клиентам банка «Финсервис» стало доступно бесконтактное снятие наличных по банковским картам Visа. Операции в банкоматах с бесконтактной функцией защищены по специальному стандарту, в который практически невозможно вмешаться злоумышленникам, а также отсутствует риск захвата карты банкоматом.

Банк ВТБ и розничная сеть «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay. Платежный инструмент Magnit Pay позволит оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. После регистрации в приложении покупатель получит расширенные возможности — выпуск цифровой карты, на которой можно будет держать до 60 тыс. рублей и с которой можно ежемесячно тратить до 200 тыс. рублей личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты.