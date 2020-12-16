Модульбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) и обеспечил для своих клиентов возможность приема оплаты по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь все клиенты Модульбанка, которые используют кассовое решение для ретейла «Модулькасса» или подключили интернет-эквайринг, получили возможность принимать оплату от клиентов по динамическому QR-коду. Еше клиенты могут сгенерировать статический QR-код в личном кабинете банка. В результате новый сервис доступен более чем 200 тысячам предпринимателей», — говорится в релизе.

Для того чтобы начать принимать оплату с помощью QR-кода, клиенту банка необходимо подключить услугу QR-Pay и пройти регистрацию в СБП. В процессе регистрации клиент сам выбирает, где он хочет принимать оплату по QR-коду (на «Модулькассе», на сайте или по статическому коду).