Компания «МТС» открывает необанк для геймеров NUUM — платформу для совершения финансовых операций со специальными бонусами, которые можно потратить на дополнительные возможности в играх для персональных компьютеров, игровых приставок, планшетов и смартфонов. Об этом в среду объявил телекоммуникационный оператор.

Чтобы стать клиентом необанка, нужно скачать приложение NUUM и оформить виртуальную карту NUUM Virtual. «Все происходит онлайн, без посещения офиса или доставки документов курьером. После этого, просто совершая привычные ежедневные траты по карте, клиенты NUUM получат возможность накапливать бонусные NUUM Points (пойнты) и обменивать их на внутриигровые товары и валюты», — поясняют в МТС.

Первым партнером NUUM из игровой индустрии стала компания Gaijin Entertainment, разработчик и издатель более чем 30 игр для ПК, приставок, планшетов и смартфонов, в том числе Enlisted, War Thunder, Crossout, CRSED: F.O.A.D. и «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники».

Все новые клиенты NUUM получают 1 тыс. приветственных бонусов, которые можно потратить на подключение премиум-аккаунтов в играх War Thunder и Crossout. «После этого 10% от каждого платежа по карте NUUM будет конвертироваться в пойнты — их пользователи NUUM смогут обменивать в том числе на эксклюзивные айтемы, недоступные для покупки в магазинах игр. Кроме того, клиенты NUUM получат возможность покупать внутриигровые товары по более низкой цене, чем в официальном магазине игры», — рассказывают в телеком-компании.

На первом этапе NUUM будет выпускать дебетовые карты, а в перспективе планируется расширение линейки карточных продуктов, в том числе запуск кредитных карт, следует из релиза. Пополнить счет NUUM можно онлайн-переводом из любого банка.

«Мы решили совместить опыт работы МТС в гейминге с нашим опытом в финансовых технологиях и предложить интересный продукт для этой аудитории в формате необанка. Сейчас мы запускаем базовую версию приложения NUUM, но уже в ближайшее время планируем существенно расширить перечень предлагаемых финансовых сервисов и бонусов, в том числе за счет подключения других сервисов экосистемы МТС и привлечения новых партнеров из числа мировых лидеров индустрии гейминга», — комментирует вице-президент МТС по финансовым сервисам, председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

NUUM переведен в открытое бета-тестирование. Пользователем необанка может стать абонент любого оператора связи. Приложение NUUM доступно для скачивания в Google Play. Виртуальная карта может использоваться как для оплаты онлайн-покупок, так и офлайн — через Google Pay. На iOS также ведется открытое тестирование NUUM, в начале 2021 года планируется полноценный выпуск приложения для пользователей этой операционной системы.



«Для обеспечения безопасности финансовых операций IT-инфраструктура NUUM сертифицирована по международному стандарту PCI DSS, что гарантирует надежную защиту платежной информации», — подчеркивается в сообщении МТС.