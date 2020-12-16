Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против повышенных комиссий при переводе денежных средств от юридических лиц физическим. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с депутатом Владиславом Резником, уточняет ТАСС.

По итогам анализа тарифов крупнейших банков (СберБанка, ВТБ, Альфа-Банка, «Открытия») наиболее показательным примером является практика установления тарифов на перевод денежных средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета клиентов-физлиц, отмечается в пояснительной записке. Стандартные тарифы в отношении переводов между счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляют от нескольких рублей за один перевод (внутри одного банка) до нескольких десятков рублей за один перевод (между банками) вне зависимости от суммы перевода. Однако в отношении переводов юридических лиц и ИП на счета физических лиц с указанными тарифами применяются дополнительные.

«Как правило, на сумму свыше 150 тыс. рублей в месяц это 1—1,5% от суммы переводов, свыше 300 тыс. рублей в месяц — 1,5—2% от суммы перевода, и вплоть до 10—12% от сумм переводов, превышающих накопленным итогом 5 млн рублей в месяц. При этом в отсутствие каких-либо нормативно-правовых обоснований различные банки устанавливают различные изъятия из указанной повышенной тарификации в зависимости от назначения переводов», — указывают авторы законопроекта. Сложившаяся практика установления банками различных комиссий в зависимости от степени «социальной значимости» операции и суммы перевода не имеет иного экономического обоснования, кроме увеличения собственных комиссионных доходов банка, следует из пояснительной записки.

Законопроект предусматривает, что размер комиссий по операциям перевода денежных средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов. Также размер взимаемой комиссии не может обуславливаться изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом. Одновременно в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, прямо устанавливающие, что меры экономического характера, применяемые банками к их клиентам в связи с исполнением этого закона, не являются мерами, направленными на противодействие легализации преступных доходов.

Принятие закона позволит устранить «дискриминационные практики тарификации, ущемляющие права и законные интересы добросовестных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также мотивирует кредитные организации применять не формальный, а содержательных подход к оценке клиентских рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», отмечают авторы документа.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его определенной доработки ко второму чтению.

При этом Банк России не поддержал законопроект. Как отметил ранее на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, заградительные комиссии банков препятствуют незаконному обналичиванию денежных средств.

Комитет по финрынку также поддержал законопроект лишь при условии его доработки. «Законопроектом предусматривается, что размер комиссионного вознаграждения за осуществление операций по переводу денежных средств с банковских счетов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с изменением или расторжением ими договора банковского счета и (или) иного договора не может превышать размер комиссионного вознаграждения за осуществление операций по переводу денежных средств с их банковских счетов при иных условиях. Комитет, поддерживая идею введения данных ограничений, выражает обеспокоенность тем, что предлагаемые меры могут оказать стимулирующее влияние на кредитные организации по изменению (повышению) тарифов на переводы в целом», — говорится в заключении комитета.



В связи с этим комитет «с целью исключения возможных негативных экономических последствий для потребителей банковских услуг» считает целесообразным «обратиться к Банку России с предложением о проведении консультационных мероприятий с банковским сообществом, а также о разработке и представлении в комитет проектов нормативных актов Банка России, способствующих реализации положений законопроекта (при необходимости)».