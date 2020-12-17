Биткоин в ходе торговой сессии дорожал на 3,7%, в пике достигая отметки в 22,148 тыс. долларов, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:11 мск.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По данным торговой площадки на 00:54 мск, стоимость биткоина достигла отметки в 21,298 тыс. долларов. Далее курс криптовалюты продолжил расти и по состоянию на 1:06 мск торговался на уровне 21,311 тыс. долларов (плюс 9,6%).

По состоянию на 6:39 мск курс биткоина колеблется на уровне 21,859 тыс. долларов (плюс 2,3%).