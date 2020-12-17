📰 Если ЦБ в эту пятницу сохранит ставку без изменения, рубль отреагирует нейтрально, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина. Если в комментарии ЦБ прозвучит тезис о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом на ближайших заседаниях будет рассматриваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, это может оказать умеренное давление на рубль, считает он. По словам эксперта, курс рубля к доллару завершит этот год в коридоре 72,5—74,5, к евро — 88—90.

📰 Льготная программа страхования жилья в Москве после 25 лет работы прекращает свое действие, пишет «Коммерсант» . Уже с декабря 2020 года привычная «страховая» срока в едином платежном документе по оплате услуг ЖКХ будет отсутствовать. Москвичам предлагается защищать свои риски по жилью напрямую у страховщиков. Участники рынка сожалеют о принятом решении — ведь программа с участием города приносила им миллиардные сборы при гораздо более скромных выплатах. По мнению экспертов, именно это несоответствие и могло стать причиной ее прекращения.

📰 Мобильный интернет-трафик за первые три квартала этого года вырос в полтора раза, до 16,2 млрд Гб, пишут «Известия» . По данным Минцифры, трафик смартфонов и планшетов составил 27% от общего скачанного и сгенерированного россиянами трафика. Пандемия ускорила цифровую революцию, даже самые консервативные абоненты стали пользоваться интернет-сервисами, говорят эксперты. Рост нагрузки на сети сотовых операторов может привести к тому, что через два года россияне столкнутся с замедлением скорости работы мобильного Интернета, так как емкость сетей 4G ограничена, а запуск 5G откладывается, говорят аналитики.

