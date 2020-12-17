Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, наибольшую долю в активах банка на 1 ноября 2020-го занимают ликвидные активы, представленные средствами в ЦБ (38% валовых активов), средствами в банках с высокими рейтингами кредитоспособности (около 8% валовых активов) и наличностью (около 3% валовых активов). Адекватная ликвидная позиция обусловлена комфортным запасом балансовой ликвидности (за период с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020-го среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 39%, ликвидными активами (LAT) — 95%).