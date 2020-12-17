Условием для индексации пенсий работающих пенсионеров станет бюджетная обеспеченность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Условие простое: бюджетная обеспеченность», — ответил он на вопрос о том, когда будет проведена индексация пенсий работающих пенсионеров.

«Как известно, в Советском Союзе... работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что нужно разобраться с «тонкими элементами» незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера. Путин также призвал подумать об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной государственной поддержке.



Для неработающих пенсионеров предусмотрена ежегодная индексация. В следующем году правительство планирует повысить пенсии на 6,3%.