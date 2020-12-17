Семьям с детьми, которым по состоянию на сегодняшний день не исполнилось восемь лет, государство выплатит по 5 тыс. рублей в качестве новогоднего подарка. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, подписав позже соответствующий указ.

«Государство сделает нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее, — сообщил Путин. — Всем семьям с детьми от нуля до семи лет выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка». «До семи лет включительно», — уточнил он.



По словам президента, такое решение было принято потому, что в этом году во многих регионах отменены новогодние детские утренники и развлекательные мероприятия, тем не менее дети всегда ждут на Новый год подарков и праздника.

Позже в четверг, 17 декабря, на сайте Кремля был опубликован указ президента о единовременной выплате семьям, имеющим детей.

«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5 тыс. рублей на каждого такого ребенка», — говорится в указе.



Из него следует, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Россиянам, которые уже получали в этом году выплаты на детей в соответствии с апрельским и июньским указами президента, не нужно будет подавать заявлений на «новогодние» деньги — они будут перечислены автоматически; те, кто таких выплат не получил, вправе обратиться в Пенсионный фонд России за назначением новой выплаты до 1 апреля 2021 года.

Информация о новых выплатах уже опубликована на сайте госуслуг . Там уточняется, что семьи с детьми до восьми лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату в 5 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

«По умолчанию выплата на таких детей будет зачислена на счет, указанный ранее при оформлении выплат на детей до трех лет или от трех до 16 лет в 2020 году. Если указанный ранее счет был закрыт, подайте заявление на изменение реквизитов счета. Если у вас родился ребенок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до восьми лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, подайте заявление на новую выплату до 1 апреля 2021 года», — говорится на портале.



В сообщении Минцифры , распространенном вечером в четверг, сказано, что на новую выплату могут претендовать семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.

За первые два часа на соответствующую выплату на детей, рожденных после 1 июля 2020 года, на сайте госуслуг было подано более 100 тыс. заявлений.



В Минтруде, чью информацию приводит ТАСС , указали, что выплата реализуется по принципу «социального казначейства» и, в частности, не облагается налогом.

