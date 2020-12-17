Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших столичный банк «Солидарность», к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 1,69 млрд рублей. Об иске, поданном 15 декабря 2020 года, сообщается на сайте агентства в четверг, 17 декабря.

Заявление подано в отношении Беспаловой М. Ю., Гончаренко С. А., Жукова Д. С., Зинякова В. И., Мячикова А. В., Семеютиной Т. В. и Стулова Е. Н., указано в релизе АСВ.

Напомним, Марина Беспалова занимала должность председателя правления кредитной организации; Светлана Гончаренко, Дмитрий Жуков, Вячеслав Зиняков, Тамара Семеютина и Евгений Стулов были членами правления. Александр Мячиков входил в совет директоров «Солидарности». Беспалова, Жуков, Стулов, Мячиков были в числе собственников банка.

АСВ, выполняющее функцию конкурсного управляющего после признания банка банкротом в апреле 2018 года, в ходе конкурсного производства установило, что контролирующими лицами финучреждения «были предоставлены кредиты техническим юридическим лицам, а также уступлена рыночная ссудная задолженность юридических лиц взамен ценных бумаг неравноценной стоимости». «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения вышеуказанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — подчеркивают в агентстве.



Лицензия у московского банка «Солидарность» была отозвана 15 декабря 2017 года.