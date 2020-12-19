Из-за разочарования в компании уже на этапе испытательного срока хоть раз увольнялись 28% россиян. Таковы данные совместного исследования компаний TalentTech, «Нетология» и FL.ru.

«22% ответивших вспомнили, что в начале работы им было неясно, зачем их вообще наняли. 52% опрошенных не знали о своих целях на испытательный период, а 18% отметили, что поставленные цели им были непонятны. Только у 30% респондентов на работе был план онбординга, и только в 27% случаев компания организовала пребординг — процесс адаптации сотрудника к новым условиям еще до его выхода на работу», — сказано в сообщении.

Среди страхов перед выходом на работу респонденты выделяли: не найти общий язык с командой и начальником (54%), страх не получить зарплату (10%), еще 10% волновались, что заблудятся и не найдут вовремя место работы / этаж / офис / свой кабинет. Только 5% респондентов боялись неправильно одеться в первый рабочий день. А 32% опрошенных ничего не боятся при выходе на работу.

«22% ответивших вспомнили, что им было неясно в начале работы, зачем их вообще наняли, не было четко намеченного плана по задачам и KPI. Некоторые отмечали, что им объяснили теорию, но не дали конкретных инструментов для работы. 20% отметили, что руководитель не мог найти время обсудить цели и особенности рабочего процесса с ними. Интересно, что руководителей недоступность их начальства беспокоит даже больше, чем рядовых сотрудников (24% и 19% соответственно). Респондентам не объяснили, кому они подчиняются, или даже в целом иерархия компании не была очевидна (19%). Были непонятны регламенты и принципы работы (15%)», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, меньше всего проблем было у возрастной группы до 25 лет — 43% из них ответили, что не испытывали трудностей при адаптации, хотя страхов изначально у них было больше, чем у остальных. Сотрудники небольших компаний (до 100 человек) не знали, кто их руководитель (25%). Также в таких компаниях самая плачевная ситуация с постановкой целей: эту проблему отметили 60% респондентов.

Исследование проводилось с октября по декабрь 2020 года. За это время в онлайн-опросе приняли участие более 2 тыс. человек. 76% из них — рядовые сотрудники, 24% — руководители и топ-менеджеры. 48% респондентов находились в возрастной группе от 30 до 45 лет, 36% — от 25 до 30, 9% — менее 25 лет и 7% — старше 45 лет.