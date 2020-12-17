Фондовые торги в РФ завершились в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,39% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 282,67 пункта. Индекс РТС прибавил 1,37%, дойдя до отметки 1 419,22.

«Покупкам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил 0,7%, закрепившись выше 51 доллара за баррель. Также поддержку нашему рынку оказала динамика западных фондовых площадок… Отметим, что в ходе торгов индекс Мосбиржи смог обновить исторические максимумы, в моменте поднявшись чуть выше 3 318 пунктов. Однако российскому рынку не удалось удержать позиции выше 3 300 пунктов. Ближе к вечеру активизировались продажи, что привело к компенсации большей части роста. На наш взгляд, в пятницу индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции в диапазоне 3 250—3 350 пунктов и, в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры, может вновь попытаться выйти в его верхнюю половину», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова также обращает внимание на «корпоративные» истории, уточняя, что «Газпром» и золотодобытчики подтолкнули индексы к новым пикам» (от которых индикаторы, впрочем, отступили).

«Газпром» продолжал уверенное повышение последних дней, которое в четверг подкреплялось словами Владимира Путина о перспективе скорого завершения строительства «Северного потока — 2»… Акции золотодобытчиков пребывали в лидерах роста на фоне скачка цен на золото в район 1,9 тыс. долларов за унцию. Последнее было обеспечено слабым долларом, намерением ФРС поддерживать процентные ставки на текущих уровнях как минимум в течение следующего года, а также ожиданиями новых стимулирующих мер в США», — объясняет Кожухова.



Уточним, что акции «Газпрома» прибавили в цене 3,69%, «Полюса» — 3,59%.

