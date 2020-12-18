Банк России утвердил «ВТБ Капитал» и JP Morgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки предложений по стратегии выхода из банковской группы «ФК Открытие» (группа БФКО). Конкурсный отбор по решению Банка России проводила управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ООО «УК ФКБС»), сообщает пресс-служба регулятора.

«Наиболее значимыми критериями при выборе консультантов являлись общий уровень компетенции, экспертиза в финансовом секторе, опыт проведения IPO российских компаний, определение наиболее сильных факторов инвестиционной привлекательности актива», — говорится в релизе.



Отмечается, что основная стратегия выхода из капитала группы предполагает на первом этапе частичную продажу акций путем проведения публичного размещения (IPO) в 2022 году, однако, если это будет экономически оправданно и не нарушит условия конкуренции на рынке, возможна продажа группы БФКО либо ее отдельных частей стратегическому инвестору.

Банк России совместно с УК ФКБС, группой БФКО и консультантами в течение ближайшего года планирует решить основные стратегические вопросы по сделке и реализовать необходимые мероприятия по подготовке актива к продаже.



«Основными подходами Банка России при принятии решения о выборе стратегии выхода из группы БФКО предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа БФКО, а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества», — сказано в сообщении.