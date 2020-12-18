Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по рейтингам группы QIWI, понизив его со «стабильного» до «негативного», в связи с усилением регуляторных рисков. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги подтверждены на уровне «BB-/B», сообщило агентство.

Напомним, Банк России ввел ограничения на трансграничные операции с иностранными торговыми компаниями и контрагентами Киви Банка сроком на шесть месяцев. Киви Банк — дочерняя компания базирующегося на Кипре провайдера платежных сервисов QIWI PLC и неотъемлемая часть бизнеса группы.

«Мы полагаем, что меры компании по смягчению последствий этого решения, сворачивание операций в рамках убыточных проектов в 2020 году, относительно небольшая долговая нагрузка и достаточные запасы ликвидности будут поддерживать устойчивость профиля финансовых рисков QIWI в условиях потенциального снижения выручки в среднесрочной перспективе», — поясняется в релизе компании.

S&P отмечает, что у агентства нет полной информации о том, как регулятор оценивает сложившуюся ситуацию. «Как следствие, мы не можем исключать вероятности повышения регуляторных рисков, которые могут обусловить усиление давления на профиль бизнес-рисков компании, а также репутационных рисков. В связи с этим мы пересматриваем прогноз по рейтингам холдинговой компании QIWI со «стабильного» на «негативный» и подтверждаем кредитные рейтинги «ВВ-/В»», — говорится в сообщении агентства.

Прогноз «негативный» означает, что агентство может понизить рейтинги компании в ближайшие 12 месяцев с вероятностью один к трем, если будет отмечать усиление регуляторных рисков. Это может быть обусловлено продолжением расследования Банка России в отношении Киви Банка, продлением действия ограничений на операции с иностранными контрагентами или введением новых ограничений.

«Ограничения, введенные Банком России, будут негативно влиять на размер выручки от трансграничных операций с иностранными торговыми компаниями и прочими контрагентами, однако воздействие на профиль финансовых рисков должно быть управляемым», — указывают аналитики.