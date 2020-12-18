В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие, несмотря на то что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, доходили ли до Путина данные социологов о росте цен и связаны ли с ними реакция президента на эту проблему.

«Данные Росстата и социологов — на них обращают внимание. И само правительство следит за этими процессами. Единственное, что, может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цены, которые имеют место», — сказал Песков.