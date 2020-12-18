Интерпрогрессбанк предлагает сезонный вклад «Новогодний максимум» со ставкой до 5,5% годовых в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Вклад открывается на 372 дня, минимальная сумма — от 100 тыс. рублей, без пополнения и снятия денежных средств. Дополнительно к вкладу банк выдает дебетовую «Депозитную карту», на которую ежемесячно будут перечисляться проценты по депозиту.
Как отмечают в банке, регулярно пользуясь картой, можно увеличить доходность вклада:
- плюс 0,5 процентного пункта — при сумме покупок по карте от 10 тыс. до 30 тыс. рублей в течение месяца;
- плюс 1 п. п. — при сумме покупок по карте от 30 тыс. рублей в течение месяца.
Срок вклада разбит на периоды, для которых действует своя ставка. При обороте по «Депозитной карте» на сумму от 30 тыс. рублей ежемесячно ставка составит 5,5% годовых в первые четыре месяца размещения вклада. Далее — 5% годовых в рублях.