Интерпрогрессбанк предлагает сезонный вклад «Новогодний максимум» со ставкой до 5,5% годовых в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вклад открывается на 372 дня, минимальная сумма — от 100 тыс. рублей, без пополнения и снятия денежных средств. Дополнительно к вкладу банк выдает дебетовую «Депозитную карту», на которую ежемесячно будут перечисляться проценты по депозиту.

Как отмечают в банке, регулярно пользуясь картой, можно увеличить доходность вклада: