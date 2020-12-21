Треть российских профессионалов в этом году потеряли в своих доходах, пишет РБК . Это показало исследование международной рекрутинговой компании Hays. Так, о снижении доходов заявили 32% респондентов, у 15% опрошенных доходы сократились более чем на 21%, у 8% они упали на 11—20%, еще у 9% — на 5—10%. Из тех, у кого доходы упали, 19% заявили, что они уволились по собственному желанию, еще 18% сообщили о сокращении зарплат, 14% — об уменьшении бонусов на работе, 11% — о смене места деятельности на менее доходное.

У 38% профессионалов доход остался в 2020 году на прежнем уровне, увеличились заработки у 30% респондентов. По словам генерального директора Hays в России Алекса Штейнгардта, чаще всего доходы росли у специалистов IT-отрасли. Также увеличился доход у профессионалов из фармацевтической сферы, консалтинга и области медоборудования.

Большинство опрошенных профессионалов — 59% — ожидают роста доходов в 2021 году, 33% респондентов думают, что их заработки никак не изменятся, 8% ждут дальнейшего снижения. Среди опрошенных работодателей 34% заявили, что увеличили зарплаты своим сотрудникам в этом году, почти четверть компаний — 24% — была вынуждена снизить зарплаты, еще 42% сообщили о сохранении ставок на прежнем уровне.

В октябре Росстат сообщил, что в III квартале этого года реальные располагаемые доходы жителей страны продолжили падение и сократились на 4,8% в годовом эквиваленте.