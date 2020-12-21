📰 Перспектива рубля на неделе выглядит нейтральной — геополитические риски остаются значимыми, поэтому рубль игнорирует общий позитив на рынках и довольно высокие цены на нефть, пишет «Российская газета» , ссылаясь на начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева. По его мнению, прогнозируемый диапазон курса — 73—75 рублей за доллар. Как отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, активность на российском рынке ценных бумаг начнет несколько спадать и на этом фоне могут быть неожиданные движения в котировках, связанных с пониженной ликвидностью. Все основные идеи будут отыгрываться все равно уже в следующем году, считает он.

📰 Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ текущих цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве, пишет РБК . Это поручение — ответ на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался Хуснуллину на резкий рост цен на такую арматуру. По данным аппарата Хуснуллина, эта ситуация не является угрозой реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ФАС сообщили, что также получали жалобы на рост цен на арматуру, которые находятся на рассмотрении. Служба следит за ситуацией на рынке и в случае выявления нарушений примет меры антимонопольного реагирования.

📰 В России может измениться порядок выплат на детей от трех до семи лет, пишут «Известия» . Сейчас при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются малыши, которые находятся под опекой. Минтруд планирует внести изменения, согласно которым их тоже будут принимать во внимание. Соответствующая инициатива сейчас проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами. Эксперты и политики идею Минтруда поддержали, отметив, что она позволит претендовать на выплаты большему количеству семей. Однако размер этих пособий, по их мнению, следует увеличить.

📰 После полуторамесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали фиксировать прибыль на российском рынке, пишет «Коммерсант» . По данным Emerging Portfolio Fund Research, за неделю приток средств в российские фонды оказался минимальным за последние четыре месяца — всего 5 млн долларов. Это почти в 23 раза меньше показателя предшествующей недели (114 млн долларов) и минимальный положительный результат за последние четыре месяца. В целом с начала года инвесторы забрали из таких фондов более 300 млн долларов. Ожидания роста мировой экономики и восстановления цен на нефть могут поспособствовать очередной волне притока иностранцев, но уже в следующем году, считают участники рынка.

📰 Стоимость биткоина превысила 24 тыс. долларов, установив новый рекорд, пишет РБК . На фоне роста курса криптовалюты Илон Маск заявил, что биткоин практически так же хорош, как и фидуциарные деньги. Уверенно расти в стоимости он начал весной 2020 года — на фоне пандемии и вызванного ею глобального экономического кризиса. В конце ноября стоимость криптовалюты выросла до 19,8 тыс. долларов, побив рекорд, установленный в конце 2017 года.

📰 Поставленная правительством перед ведомствами задача сократить численность госслужащих может быть выполнена за счет уже существующих вакансий, пишут «Известия» . Реальной оптимизации в этом случае может не получиться. Такие выводы содержатся в докладе НИУ ВШЭ. Эксперты предложили правительству провести «умную оптимизацию», которая основана на реальном кадровом положении в конкретном ведомстве. Авторы доклада считают, что добиться этого можно в том числе за счет распространения «регуляторной гильотины» на органы исполнительной власти, а также цифровой трансформации и освобождения аппарата правительства от текучки.

📰 «ВЭБ.РФ» и акционеры «Росводоканала» создают совместное предприятие, которое станет «мегаконцессионером» на рынке водоснабжения и водоотведения и, возможно, в той или иной форме будет участвовать в консолидации отрасли. Об этом пишет РБК , ссылаясь на источник, близкий к ВЭБу, информацию подтвердил собеседник, близкий к «Росводоканалу». Доля ВЭБа в СП составит 25%, акционеров «Росводоканала» — 75%. СП будет создано на базе холдинговой компании «Региональные объединенные системы водоканал» с уставным капиталом 10 тыс. рублей, которую три совладельца «Альфы» и гендиректор «Росводоканала» Антон Михальков учредили 27 января 2020 года. Руководить новой компанией будет Михальков. За три-четыре года ХК «РВК» может выйти в несколько регионов, объем кредитования составит 12—14 млрд рублей.

