Начата процедура реорганизации Росбанка в форме присоединения к нему Русфинанс Банка. Об этом со ссылкой на уведомление от Росбанка сообщает в понедельник ЦБ РФ.

«Решения о реорганизации ПАО «Росбанк» и ООО «Русфинанс Банк» приняты внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Росбанк» и единственным участником ООО «Русфинанс Банк» 17 декабря 2020 года», — уточняется в сообщении.



О планах Росбанка объединиться с самарской «дочкой», специализирующейся на автокредитовании, было объявлено в начале ноября этого года. Планируется, что слияние Росбанка и Русфинанс Банка будет завершено в первом полугодии 2021 года.