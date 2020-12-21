Перед праздниками Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил акцию с символическим названием «КэшБЫК 20/21». Держатели «Универсальной карты» смогут получить дополнительный кешбэк в размере 21% от суммы основного кешбэка за оплату покупок.

Для участия в акции необходимо оформить «Универсальную карту» в период с 22 декабря 2020 года по 26 февраля 2021-го и совершить покупки с использованием карты в календарном месяце на сумму 20 тыс. рублей и выше.

«Мы запустили «Универсальную карту» в мае этого года, карту быстро заметили на рынке. Приятно получать положительные отзывы о нашем продукте в соцсетях и СМИ. Наша карта по праву занимает лидирующие позиции в рейтингах и топах аналитических агентств и порталов. Тем не менее мы продолжаем развивать и совершенствовать свой продукт, ведь у нас есть много интересных предложений для пользователей карты. Акции, бонусы, эксклюзивные предложения, скидки и специальные программы — это лишь малая часть того, чем могут воспользоваться держатели «Универсальной карты», — прокомментировал директор департамента разработки кредитных и карточных продуктов АТБ Сергей Конев.

Напоминаем преимущества «Универсальной карты»:



бесплатная премиальная карта с грейс-периодом до 120 дней;

низкая процентная ставка (для тех, кто не уложился в грейс);

привлекательная программа лояльности с кешбэком до 10%;

минимум документов и требований;

бесплатный выпуск дополнительных карт (в том числе для каждого члена семьи), чтобы получать еще больше бонусов.

Получите «Универсальную карту», заполнив анкету на сайте или в отделении АТБ, дождитесь ответа банка (по СМС в течение 15 минут), закажите бесплатную доставку карты на дом или получите ее в отделении банка.

Все об «Универсальной карте» здесь .

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