Правительство получит полномочия по сдерживанию роста цен на продукты, следует из законопроекта, прошедшего в Госдуме второе чтение.

Как сообщается на сайте Думы, правительство ко второму чтению внесло в законопроект поправку, которая предусматривает уточнение механизма государственного контроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Предусматривается, что Кабмин в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды таких товаров на территории одного или нескольких субъектов РФ вправе устанавливать на них предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Сейчас правительство может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.



Также законопроект регламентирует отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к агрегированию информации. Первичные статистические данные информационной системы статучета будут агрегироваться преимущественно в электронном виде. Это позволит обеспечить полноту и своевременность их сбора, повысить оперативность обработки информации и формирования официальной статистики, указывают в ГД.

