✅ Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на январь 2021 года. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность в основном снизилась для вложений в рублях и долларах (но есть несколько исключений) и не изменилась в евро. Кстати, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады декабря составила около 4,49% годовых, повысившись с примерно 4,46% за первую декаду текущего месяца.

✅ Российские кредитные организации заработали в ноябре 149 млрд рублей, что немного ниже результата октября в основном из‑за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля. За 11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн рублей (ROE — 16% в годовом выражении), сообщает Центробанк. Количество прибыльных банков в ноябре снизилось до 235 (63,3% от общего количества), тогда как в октябре их было 247. При этом нормативы ЦБ нарушали в ноябре десять российских банков. Семь из них находятся в процессе финансового оздоровления.

✅ Ключевыми трендами в экономике России в 2021 году станут усиление влияния государства на деловую и социальную жизнь, несмотря на формальное снижение его доли в ВВП, отраслевые сдвиги, а также активная налоговая политика, прогнозируют специалисты ведущих экономических вузов и эксперты рейтинговых агентств.

Кризис-2020: борьба с пандемией ключевой ставкой Рассмотрим, помогли ли рекордно низкие ставки запустить процесс кредитования и как они повлияли на динамику основного источника пассивов банков — средств населения.



✅ Ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка, пишут СМИ. Проект Оней Банка будет свернут до конца года, это совместное решение акционеров. Сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа Банка. Тем временем Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Платежный Стандарт», а также присвоил статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «РДК».

✅ За последние десять лет количество кредитных организаций в России сократилось почти на 60%, количество банковских структурных подразделений — на 34,6%, при этом банковская сеть распределена по регионам довольно неравномерно: лучше всего обеспечены банковскими офисами регионы Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, а хуже всего сеть представлена в регионах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные исследования Банки.ру «Урок географии: банки на карте».



✅ В последнем выпуске первого сезона инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» о своем опыте инвестирования рассказывают коллеги ведущих по Банки.ру. Андрей Никольский, Наташа Смирнова, Катя Савельева, Женя Огурцова и Зоя Васютченко подводят итоги года и делятся своими инвестиционными секретами.



✅ Перед Новым годом мы анализируем достигнутые цели, планируем новые, стараемся спрогнозировать ближайшее будущее. Попробуем вообразить, что готовит 2021-й каждому знаку Зодиака соответственно его качествам с финансовой точки зрения.

