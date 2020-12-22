Банк России планирует отменить ограничение для неквалифицированных инвесторов на покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) в 600 тыс. рублей при условии успешного прохождения тестирования. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках годовой итоговой встречи регулятора и участников финансового рынка.

«Мы предполагаем внести изменения в закон и прийти к общей формуле доступа неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам, то есть будет тестирование, не будет лимита», — сообщил он.

Швецов добавил, что в случае, если тестирование не будет пройдено, неквалифицированные инвесторы будут ограничены лимитом на покупку ЦФА в 100 тыс. рублей на сделку, так, как это сейчас установлено для ценных бумаг. Он также отметил, что изменения вступят в силу только после проведения унификации системы доступа инвесторов к финансовым активам.

Ранее стало известно, что Банк России планирует установить лимит для простых инвесторов на приобретение цифровых финансовых активов на общую сумму не более 600 тыс. рублей в течение одного года. Планируется, что указание вступит в силу с 1 января 2021 года. Тестирование инвесторов на знание рисков должно заработать с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.