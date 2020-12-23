Райффайзенбанк подключится к сервису гибкого начисления зарплаты PayDay, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group (разработала сервис PayDay).

«Райффайзенбанк и Mail.ru Group объявили о совместных планах по сотрудничеству в рамках тестирования инновационного для России сервиса гибкого начисления заработной платы PayDay. Стороны прорабатывают пилотный проект, который планируется запустить в начале 2021 года для нескольких зарплатных клиентов банка. У сотрудников компаний, которые примут участие в тестировании сервиса, появится моментальный доступ к заработанным деньгам, для этого им достаточно будет иметь смартфон и приложение «Райффайзен-Онлайн», — сказано в сообщении.

Гибкий формат получения зарплаты позволяет снизить сопряженный с финансовыми задачами стресс и пользоваться деньгами в тот момент, когда это удобно, без увеличения кредитной нагрузки.



В июле сообщалось, что интернет-компания Mail.ru Group разработала сервис PayDay, который позволяет работникам получать деньги из своей зарплаты раньше обычного дня ее выплаты. Для этого потребуется его интеграция с электронными системами работодателя. Сам сервис будет зарабатывать на комиссии от переводов.