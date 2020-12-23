Председатель совета директоров Альфа-Банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен в интервью РБК назвал ошибкой план ЦБ продать банк «Открытие». По его словам, этому была альтернатива.

«Не боясь обидеть Центральный банк, я считаю, что ситуация с «Открытием» — ошибка. Это тактическое решение, которое противоречит стратегическим целям, и продать «Открытие» будет очень трудно. Я очень скептически отношусь к возможности продажи «Открытия» в любой форме — и через IPO, и стратегическому инвестору. Мне кажется, мы на много лет получили еще один большой государственный банк, хотя у нас и так уже доля госбанков избыточно большая», — заявил Авен.

«Мы же были готовы делать нормальную санацию, как делали до этого. Я не скрываю, что мы были готовы взять «Открытие» на санацию. Думаю, что это было бы для банковской системы в целом более разумное решение. И не только мы были готовы, был готов кто-то еще наверняка», — пояснил председатель совета директоров Альфа-Банка.

Эксперты: продать «Открытие» дороже 0,5 капитала будет нереально ЦБ допускает продажу группы или ее отдельных частей стратегическому инвестору.

Он отметил, что сейчас в этом активе пока заинтересованности нет. «Если оно («Открытие». — Прим. ред.) будет разумно оценено и будет продаваться на разумных условиях... Пока таких разговоров просто-напросто нет», — сообщил Авен.