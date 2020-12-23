Более половины россиян надеются, что 2021 год лично для них будет лучше 2020-го. При этом почти четверть ждут улучшения экономической ситуации в стране, а 30% полагают, что пандемия COVID-19 закончится весной — летом 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

«53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020-го. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020-й», — отмечается в материале.

Почти треть россиян (30%) ожидают, что пандемия COVID-19 прекратится уже к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.

В том, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики от «коронакризиса», уверены 26% россиян. По мнению 24% опрошенных, экономика останется в таком же состоянии, как сейчас. 42% считают, что в новом году «коронакризис» преподнесет новые негативные сюрпризы.

Каждый четвертый россиянин (25%) уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на уровне 2020-го. 17% ожидают медленного или более значительного роста доходов. Половина опрошенных беспокоятся, что потеряют в доходах.

Как показал опрос, 32% россиян полагают, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне — 70—80 рублей за доллар. 28% ожидают ослабления рубля с уходом курса доллара выше 80 рублей в 2021 году, следует из материала. 20% считают, что рубль укрепится в новом году и курс доллара составит 65—70 рублей.

Половина опрошенных россиян уверены в том, что инфляция в 2021 году в среднем будет держаться в рамках таргета Банка России на уровне 4% годовых. Другая половина ответивших на вопрос не исключает, что рост цен может превысить 5%.

«Сдержанный оптимизм россияне продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020-го. 26% ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 29% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам», — говорится в исследовании.



Опрос проведен 14—21 декабря по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.