Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на январь 2021 года. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась для вложений в рублях и долларах (но есть несколько исключений) и не изменилась в евро, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась, кроме самых краткосрочных депозитов (до 90 дней), для которых показатель вырос с 4,197% до 4,25% годовых. Повышение средней ставки здесь и далее выделено в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Декабрь
|
4,878
|
4,197
|
4,303
|
4,902
|
5,327
|
Январь
|
4,815
|
4,25
|
4,007
|
4,833
|
5,027
В долларовом сегменте выросла базовая доходность счетов и вкладов до востребования, а также вкладов на сроки от полугода до года, а на остальные сроки — уменьшилась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Декабрь
|
0,306
|
0,473
|
0,428
|
0,662
|
1,066
|
Январь
|
0,324
|
0,46
|
0,4
|
0,845
|
1,063
Базовая доходность вкладов в евро осталась на уровне декабрьских ориентиров.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Декабрь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,033
|
Январь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,033
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.
Напомним, что ЦБ в этом году четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.