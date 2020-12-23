Создание центральными банками национальных цифровых валют в последующем позволит проводить трансграничные переводы, минуя SWIFT, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Более 30 регуляторов сейчас работают над национальными цифровыми валютами. Я думаю, что эта скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти — семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой. И тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия», — сказала она в ходе вебинара.

ЦБ: цифровой рубль даст возможность уйти от «платежного рабства» Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Скоробогатова отметила, что SWIFT сможет стать одной из платформ для цифровой валюты, если это соответствует его стратегии развития. Она сообщила, что при запуске международных переводов на базе цифровых валют важно, помимо высокой скорости, обеспечить более низкие комиссии, чем существующие на рынке.

«Использование цифровых валют центральных банков для международных расчетов — это та тема, которая действительно для центральных банков очень интересна в силу того, что международные расчеты еще дороже, чем внутренние, и это является источником значительной неэффективности с точки зрения глобальной экономики», — добавил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что серьезно к этой теме можно будет подступиться только после практического внедрения цифровых валют в отдельных юрисдикциях.