Певица и актриса Вера Брежнева перепела свой хит «Любовь спасет мир». Главная тема версии-2020 — сервис «Сбер ID», которым удобно и безопасно пользоваться для того, чтобы быть клиентом экосистемы «Сбера» и ее партнеров, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С помощью Веры Брежневой и ее песни еще больше жителей страны познакомятся с этим удобным сервисом и будут его использовать. А фраза из песни «Не знаю пароль, но вижу «Сбер ID» поможет клиентам банка всегда помнить, что получить доступ к любимым сервисам «Сбера» и более 80 партнеров очень легко», — говорится в релизе.

«Сбер ID» — единый аккаунт для безопасного входа на площадки сервисов экосистемы «Сбера» и партнеров. Для входа достаточно ввести номер телефона и подтвердить его через push-уведомление, которое придет в мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Также можно войти по QR-коду.