Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

Так президент отреагировал на предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным. Депутат пояснил, что Новый год — «это семейный праздник», а граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.

Неверов также добавил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, «что показало востребованность инициативы».

Президент, в свою очередь, отметил, что работа в этот день «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне».

На сегодня уже более 40 регионов объявили последний день уходящего года выходным.

В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому таким днем будет и 31 декабря.