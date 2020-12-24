В третьем Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, организаторами которого выступили Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, приняли участие около 450 тыс. человек. Такие данные представил Центробанк.

Самыми активными участниками стали жители Татарстана, Московской, Ростовской, Рязанской и Белгородской областей, Санкт-Петербурга. Наиболее грамотными оказались жители Рязанской, Сахалинской и Псковской областей, Карелии, а также москвичи.

«В этом году была возможность проверить свои знания не только по общим вопросам финансовой грамотности, но и в области малого и среднего бизнеса. Среди предпринимателей максимум знаний продемонстрировали бизнесмены Рязанской, Сахалинской и Калининградской областей, а также Республики Крым и Карачаево-Черкесской Республики», — указывают в ЦБ.

«Одной из важнейших целей онлайн-зачета по финансовой грамотности было выявление слабых мест в знаниях граждан о финансовых продуктах и услугах, а также о возможностях защиты своих прав, — комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. — Для Банка России и наших партнеров такая информация представляет особую ценность, поскольку дает возможность определить ключевые темы дальнейшей работы и предложить новые подходы и форматы доведения до граждан информации о финансовых продуктах и услугах».



Впервые онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году и с тех пор проводится ежегодно.