Компания «Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Masterсard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Masterсard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. рублей при условии оплаты покупок, уточняют в банке.

«Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте mastercard.ru», — указано в релизе.

Пилотный проект реализован на десяти заправочных станциях, расположенных в Москве, Альметьевске, Казани, Набережных Челнах. Ознакомиться с перечнем АЗС можно на сайтах банка «Зенит», сети АЗС «Татнефть» и Masterсard.

«Банк «Зенит» уже в апреле 2020 года предоставил возможность держателям своих карт использовать сервис «Наличные с покупкой» без комиссии. Условия снятия наличных по картам Masterсard сторонних банков необходимо уточнять в банке, выпустившем карту, до совершения операции в торгово-сервисном предприятии», — отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя правления «Зенита» Дмитрия Юрина, впоследствии планируется расширить проект на всю сеть заправок «Татнефть».



Напомним, накануне было объявлено о запуске опции по снятию наличных через кассу на автозаправках «ЛУКОЙЛ» в рамках проекта Mastercard с банком «Открытие».