Россияне решили потратить 13-ю зарплату на выплату кредитов, на отпуск и на покупку подарков. Таковы данные опроса исследовательского центра портала Superjob.

«Чаще всего с тринадцатой зарплаты раздают долги и выплачивают кредиты (14% опрошенных). Отправиться в отпуск на годовую премию планируют 13% респондентов. 12% россиян потратят тринадцатую зарплату на подарки. Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Каждый одиннадцатый (9%) вложит полученную сумму в личные сбережения. 6% опрошенных планируют внести премию в оплату обучения. Еще 6% устроят себе «праздник живота». 5% потратят тринадцатую зарплату на семью, 4% — на себя, 3% — на текущие потребности. По 2% опрошенных планируют использовать премию на ремонт авто, покупку электронного девайса или бытовой техники», — отмечается в исследовании.

Мужчины чаще женщин с 13-й зарплаты закрывают долги (17% и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4% и 1%). Женщины же чаще рассказывают о планах потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), спустить на подарки (также 13% и 9%), ремонт (11% и 8%), деликатесы (8% и 4%) и бытовую технику (3% и 1%), уточнили в Superjob.

В опросе участвовали 1,6 тыс. трудоустроенных россиян из всех округов страны.

