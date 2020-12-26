Количество займов, выданных в предновогодний период с 11 по 23 декабря 2020-го, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные исследования онлайн-платформы Webbankir.

По сравнению со среднемесячными значениями ноября число займов увеличилось на 10%.

«Спрос на займы в декабре растет каждый год: люди готовятся к длинным праздникам, покупают продукты для новогоднего стола и подарки. И даже необычный и во многом сложный 2020 год не стал исключением. Традиционно количество займов начинает расти во второй половине декабря. А пик заявок приходится на последние числа месяца, когда их становится в три — четыре раза больше, чем в обычные дни», — прокомментировал генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

По данным аналитиков, займы на подарки входят в топ-5 целей займов. Их берут примерно 10% заемщиков. Средняя сумма займа составляет около 10 тыс. рублей.