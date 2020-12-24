🔹 Нормативы ЦБ нарушали в ноябре десять российских банков. Семь из них находятся в процессе финансового оздоровления, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность. Два банка в ноябре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается Банком России, но не является нарушением.



🔹 Со следующего года банки планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов. Роботы смогут делать это и во время телефонного разговора, и при посещении человеком офиса кредитной организации. Такие технологии будут использоваться во время звонка в СберБанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие». Программы реагируют на настроение клиентов, фиксируют, когда человек смеется или проявляет недовольство.

🔹 Телефонные и онлайн-мошенники за 2020 год заработали на россиянах около 150 млрд рублей, подсчитали в BrandMonitor. По данным компании, мошенники получили 66 млрд рублей, выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд рублей было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

🔹 В России должны продавать товары, качество которых одинаково в сравнении, допустим, с европейским, считают власти. Правительство намерено пресечь практику, при которой производители поставляют в РФ и другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ФАС, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим ведомствам разработать механизмы, которые позволят оценивать и сравнивать свойства продукции, продающейся на внутреннем рынке, а также за его пределами.