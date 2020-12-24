Россельхозбанк повысил ставку по вкладу «Доходный» — в рамках акции «Отличное предложение» можно открыть депозит по ставке до 4,4% годовых. Также банк продлил срок действия акции до 15 января 2021 года, говорится в релизе финучреждения.

«В период проведения акции клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от трех до 13 месяцев, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Оформить вклад можно как в любом отделении банка, так и в мобильном или интернет-банке.