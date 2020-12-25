Российское правительство и ЦБ, вероятно, сохранят курс на поддержание низких процентных ставок в 2021 году, однако эффективность такой политики для экономики останется неоднозначной. К такому выводу пришли аналитики Банки.ру, рассмотревшие этот вопрос в материале «Кризис-2020: борьба с пандемией ключевой ставкой».

Они указывают на мягкую процентную политику Банка России как на одно из главных отличий сегодняшнего «пандемийного» кризиса от предыдущего кризиса 2014—2015 годов: тогда регулятор, руководствовавшийся прежде всего необходимостью сдержать отток капитала из страны, резко повысил ключевую ставку. С начала 2020 года, когда главной темой на повестке дня стала помощь экономике в условиях беспрецедентного кризиса, ключевая ставка была снижена на 2 процентных пункта — с 6,25% до 4,25% годовых, и вместе с ней снижалась стоимость пассивов банковского сектора и кредитных ресурсов для экономики.

Оценивая влияние такой политики на корпоративный сегмент, эксперты отмечают, что, на первый взгляд, ежемесячная динамика темпов роста кредитования предприятий и организаций отражает постепенное возобновление кредитного процесса после резкого спада в начале пандемии. Но более подробный анализ позволяет сделать три важных вывода о корпоративном кредитовании в этот период.

Во-первых, восстановление кредитной активности, по сути, началось не с момента перехода ЦБ к снижению ключевой ставки, а со снятием карантинных мер. Во-вторых, основную кредитную поддержку банков получили представители стратегических и сырьевых отраслей экономики, тогда как заемщики из остальных сегментов, в том числе наиболее сильно пострадавших в период пандемии, вероятно, столкнулись с огромным нежеланием банков кредитовать их в кризис. Наконец, снижение процентных ставок происходило прежде всего для самых крупных и наиболее платежеспособных предприятий и организаций, в том числе в рамках льготных государственных программ, тогда как для всего остального бизнеса «с улицы» стоимость кредитования могла даже повыситься с учетом возросших экономических рисков.

Темпы роста кредитования физических лиц восстановились довольно быстро, констатируют аналитики. Но системное восстановление темпов розничного кредитования произошло лишь в ипотеке — наиболее платежеспособном сегменте, в котором к тому же была задействована льготная программа (часть процентного риска банков взяло на себя государство). В остальных сегментах банковской розницы повышенная кредитная активность наблюдалась лишь в периоды ажиотажного потребительского спроса, однако впоследствии сходила на нет, даже несмотря на формальное снижение ключевой ставки ЦБ. Не исключено, что снижение ключевой ставки на практике просто не доходило до основного числа розничных заемщиков в силу нежелания банков кредитовать в условиях кризисного падения доходов населения, рассуждают эксперты Банки.ру.

Вместе с тем рекордно низкие процентные ставки обусловили слабую динамику средств населения в 2020 году. Согласно экспертной оценке, без учета достаточно заметного увеличения объема средств граждан в банках в июне, которое можно связать с выплатами населению по программам поддержки семей с детьми, динамика за десять месяцев с начала года была близка к нулевой. При этом аналитики выделяют целый ряд дополнительных факторов, ограничивших интерес населения к банковским вкладам: это девальвация рубля, ажиотажный потребительский спрос в кризис на товары длительного пользования, снижение доходов населения. Кроме того, в данный список, по их мнению, можно добавить бум на рынке недвижимости, спровоцированный программой льготной ипотеки, этот вывод основан на сопоставимых цифрах оттока валютных средств населения из банков за десять месяцев и притока рублевых средств физлиц на счета эскроу, связанные с покупкой недвижимости.

«Можно предположить, что в условиях ограниченных финансовых возможностей для прямой денежной поддержки населения и бизнеса российское правительство и ЦБ сохранят курс на поддержание низких процентных ставок и в 2021 году. Однако эффективность такой политики для экономики останется неоднозначной. В условиях действия эпидемиологических ограничений и слабой потребительской активности отдельные сегменты бизнеса вряд ли спасут кредиты даже по нулевым ставкам. Да и сами банки не будут гореть желанием кредитовать тех заемщиков, чьи перспективы будут казаться им туманными на период пандемии», — пишут авторы исследования.

По их мнению, отток средств населения со счетов и депозитов в банках продолжится в связи с поисками более доходных инструментов. При этом если покупка недвижимости в ипотеку станет менее доступной из-за возможного ужесточения регулятивных требований ЦБ с целью сдерживания темпов роста розничного кредитования и удорожания жилья, то основной объем средств вкладчиков хлынет на финансовые рынки и брокерские счета, не исключают эксперты.



Более подробные выкладки представлены в материале раздела «Исследования».