Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт» (регистрационный номер 3530-К, Новосибирск). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняется в сообщении, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность РНКО «Платежный Стандарт» характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной», — заключают в ЦБ.

В РНКО «Платежный Стандарт» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



РНКО «Платежный Стандарт» не является участником системы страхования вкладов.

Основным владельцем финорганизации выступает ООО «Обувь России».

