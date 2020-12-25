Ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники на финансовом рынке. Информацию подтвердили в Кредит Европа Банке и Oney Bank SA. Там отметили, что проект Оней Банка будет свернут до конца года, это совместное решение акционеров. Сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа Банка. Оней Банк предупредил своих клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты «Ашан» продолжит выпускать Кредит Европа Банк, а расчеты будет вести ВТБ.

«Ашан» использует схему прямого подключения к платежным системам, что позволяет оптимизировать расходы на эквайринг, объяснили в пресс-службе ретейлера. Семь лет назад он получил самый низкий тариф от Visa — 0,5%, что было в несколько раз меньше, чем у других сетей, но позднее другие крупные ретейлеры получили от платежных систем низкие тарифы, без собственного процессинга.

С середины прошлого года активы Оней Банка стали уменьшаться. За вторую половину 2019 года они сократились на 7,5%, а за три квартала 2020 года — еще более чем на 23%. Банк остается убыточным: по итогам 2019 года — 18 млн рублей, а за девять месяцев 2020 года — 56 млн рублей.

По словам экспертов, в схеме «Ашана» речь шла не о получении экономии, а о большей независимости от банков. Если бы сеть хотела снизить расходы, выгоднее было выбрать крупный банк и получить от него тариф ниже себестоимости. Одной из целей создания банка был выход на рынок POS-кредитования, следующим шагом мог стать перевод расчетов в собственный банк. Когда бизнес растет слабо или сокращается, не имеет смысла держать свой банк, целесообразнее сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы на свои продукты и услуги, считают эксперты.