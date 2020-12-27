ВТБ совместно с компанией «Алмаз» реализовал проект по безналичным платежам в адрес физических лиц за сдачу металлолома. Разработанное решение позволяет безопасно и в течение нескольких минут перечислять необходимые средства на карты любых российских банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Продукт нацелен на упрощение процесса как для физических лиц, так и для компаний, осуществляющих прием черных и иных металлов. На всю операцию — с момента предоставления необходимых документов и до зачисления денежных средств на карту физического лица — уходит не более трех минут, а перевод средств осуществляется без взимания комиссии», — говорится в релизе.

Отмечается, что запуск целевой схемы взаимодействия банка и компаний-ломозаготовителей осуществляется через расчетные счета таких компаний, открытые в ВТБ.

Система обеспечивает проведение безналичных платежей, автоматизированный сбор и хранение документов по каждой сделке, а также позволяет организовать контроль за операциями. Каждая компания сама выбирает удобную для нее модель работы — решение выполнено как для работы на стационарном компьютере, так и на планшете или смартфоне. Программное обеспечение может быть интегрировано с любой учетной системой компании посредством API, что максимально сокращает время проведения платежа.

«Решение позволяет соблюдать все требования законодательства в сфере приема металлолома, обеспечивает ломозаготовителям быстрый и безопасный доступ к первичным документам по каждой сделке и позволяет формировать необходимую отчетность в различных разрезах», — уточняют в банке.