Глава СберБанка Герман Греф предложил не продлевать программу субсидирования ипотеки в России после 1 июля 2021 года при условии отсутствия потрясений в экономике. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». При этом Греф назвал данную программу одним из самых удачных шагов правительства РФ.

«Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень дорого. Как стимулирующий механизм — это был умный шаг. В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе. Из нее надо выходить, безусловно. Когда выходить — вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — сказал глава банка.