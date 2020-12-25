Альфа-Банк запустил сервис целевых переводов от компаний на карты физлиц любых банков. Средства перечисляются по номеру карты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В первую очередь сервис удобен автодилерам: им одобрены увеличенные лимиты. Так, группа «Авилон» уже использует его при выкупе у физлиц автомобилей с пробегом. Кроме того, сервис позволяет устранить кассовые разрывы. Покупателю и продавцу больше не нужно спорить: «утром — деньги, вечером — стулья» или наоборот. Средства приходят моментально. А значит, обе стороны уверены в безопасности сделки», — говорится в релизе.

Для физических лиц услуга бесплатна, а для компаний она дешевле эквайринга.