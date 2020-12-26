Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о привлечении контролировавших СГ «АСКО» лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в размере 552 млн рублей. Заявление подано в отношении А. А. Курловича и Е. А. Степанова, говорится в релизе АСВ.

Ранее страховая организация была признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими страховую организацию лицами совершены действия по перечислению денежных средств в пользу технических контрагентов, замещению ликвидных ценных бумаг векселями технической организации и приобретению доли в уставном капитале технической организации, в результате чего страховой организации были причинены убытки», — сказано в сообщении.