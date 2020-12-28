Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило Совкомбанку кредитный рейтинг «AA-.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Высокая оценка рыночных позиций Совкомбанка определяется масштабами его бизнеса. Совкомбанк — один из крупнейших частных банков России, занимает девятое место по активам и десятое по капиталу на 1 ноября 2020 года, стабильно входит в топ-10 по объему привлеченных средств населения», — говорится в релизе.



Отмечается, что в 2020 году бизнес банка рос значительно быстрее рынка: за девять месяцев объем активов по международным стандартам увеличился на 38%, что усилило позиции Совкомбанка в корпоративном и розничном кредитовании. В октябре Банк России включил Совкомбанк в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

Бизнес банка в значительной степени диверсифицирован по сегментам, замечают аналитики.



Агентство позитивно оценивает бизнес-модель Совкомбанка, а также успешный опыт интеграции приобретаемых кредитных и иных финансовых организаций.

Вероятность экстраординарной поддержки Совкомбанка со стороны регулятора оценивается как умеренно высокая.

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести заметное увеличение запаса ликвидных активов, дальнейшее усиление диверсификации бизнеса. Снизить рейтинг или ухудшить прогноз могут существенное ослабление показателей рентабельности, снижение запаса капитала, значительный рост склонности к риску, ухудшение структуры фондирования.