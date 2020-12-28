🔹 Клиенты нескольких крупных российских банков начали жаловаться на новую схему мошенничества. Злоумышленники пытаются сыграть на жадности банковских клиентов, заманивая их от имени «менеджера банка» на фейковый сайт обещанием нового валютного вклада с повышенной ставкой, которого пока нет на официальном сайте кредитной организации. Другие телефонные схемы также сохраняют актуальность: выяснилось, что звонок от неизвестных с требованием действий, касающихся банковской карты, получила даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина (и отреагировала на него единственным разумным способом — бросила трубку). Составлен и рейтинг регионов, где телефонные мошенники наиболее активны. Кроме того, аферисты примеривают новые роли и теперь стали звонить гражданам еще и от имени финансового омбудсмена.

🔹 Посетители портала Банки.ру смогут принять участие в выборе «Человек года — 2020». До 23:59 мск 15 января 2021 года можно предлагать кандидатуры, после чего на форуме Банки.ру стартует голосование.

🔹 Россияне смогут выбрать цифровой рубль для зачисления пенсии, если такая форма российской валюты будет внедрена, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью на телеканале RTVI. Между тем 70% граждан считают, что взрослые дети должны материально помогать своим пожилым родителям, свидетельствуют данные исследования НПФ СберБанка и компании «СберБанк страхование жизни». В среднем размер необходимой ежемесячной помощи родителям респонденты оценивают в 10,3 тыс. рублей. При этом размер реальной регулярной поддержки для старшего поколения в среднем по стране примерно в два раза меньше — 66 тыс. рублей в год. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что объем недостающих ресурсов для того, чтобы всем гражданам выйти из бедности, в сегодняшней ситуации оценивается чуть более чем в 700 млрд рублей.

🔹 В преддверии новогодних каникул Fingram представил подборку лучших фильмов и сериалов о финансах по версии сотрудников Банки.ру.