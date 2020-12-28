Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard. Об этом сообщили в «Тинькофф», подчеркнув, что это позволило финучреждению первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов.

Как поясняется, сервис MDES for Merchants зашифровывает данные карты каждого клиента в альтернативный номер — токен. Замена основного номера карты на токен (токенизация) и его использование для оплаты позволяет эмитенту автоматически обновлять карточные реквизиты — например, при перевыпуске карты. «Это решение повышает количество успешных трансакций, выводит безопасность платежей в Интернете и клиентский опыт на новый уровень. Покупатель сможет продолжать удобно совершать покупки по своей карте, не прикладывая к этому никаких дополнительных усилий», — отмечается в релизе.



Система MDES for Merchants будет формировать уникальные токены, когда одна и та же карта используется в нескольких интернет-магазинах, а для разных трансакций — уникальные криптограммы. Криптографическая защита позволит проверить принадлежность токена к конкретному магазину, что также обеспечивает безопасность трансакций по карте.