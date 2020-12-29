На рынке страхования жизни в 2021 году закончится стагнация, и он получит стимул к развитию благодаря повышению интереса граждан к инвестициям на фоне низких банковских ставок и изменения в налогообложении депозитов. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики не ожидают падения рынка ни в одном из сценариев.

Базовый сценарий агентства предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику страхового рынка окажет постепенное расширение потребительского и инвестиционного спроса. Консервативный сценарий будет реализован в случае затянувшегося сохранения пониженной деловой активности и сниженного потребительского спроса.

«В обоих сценариях факторами неопределенности выступают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике. По базовому прогнозу «Эксперт РА» рынок non-life вырастет на 2—3%, рынок в целом (life + non-life) — на 7—9%. В случае реализации консервативного сценария взносы по non-life покажут незначительную отрицательную динамику (в диапазоне от минус 1% до 0%), рынок в целом (life + non-life) вырастет на 4—5%», — говорится в обзоре.



По прогнозу аналитиков, большинство крупнейших видов non-life страхования в 2021 году покажут околонулевую или умеренно положительную динамику. Поддержку сегментам страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества физических лиц окажут снижение ставок по кредитам, продление действующей программы льготной ипотеки на 2021 год и активное продвижение страховых продуктов через банковский канал продаж.

«Наиболее пострадавшим в результате пандемии сегментом окажется ДМС. Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в первом квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 году. Лидером роста вновь станет страхование жизни. Восстановлению активной динамики сегмента будет способствовать сохранение низких ставок по депозитам, увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам, в том числе в результате изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 года, снижение порога входа и тем самым повышение доступности полисов ИСЖ и НСЖ для более широкого круга клиентов», — полагают эксперты.