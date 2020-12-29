Верховный суд РФ подтвердил законность привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка «Гагаринский», говорится в определении суда. Экс председатель правления банка Андрей Гордеев, а также бывшие члены совета директоров Алексей Архипов и Александр Трындин просили ВС отменить судебные акты нижестоящих инстанций.

ВС обратил внимание на определение Арбитражного суда Москвы, который указал, что причиной несостоятельности должника послужили действия бывших руководителей кредитной организации. Так, невозможность погашения требований кредиторов наступила в результате того, что экс-руководители «Гагаринского» предприняли действия по выдаче кредитов связанным с ними организациям, фактически не ведущим хозяйственную деятельность, а также по прекращению в преддверии банкротства обязательств, обеспечивавших возврат выданных кредитов, отметил столичный арбитраж.

Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» В отношении одной ответчицы агентству отказано в удовлетворении исковых требований.

АСВ в июне 2018 года подало заявление в суд о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Гагаринский» 11 лиц, контролировавших кредитную организацию, в виде взыскания с них солидарно 1,8 млрд рублей. В результате проверки обстоятельств банкротства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов организации на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц. По информации АСВ, эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком.

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2015 года признал банк «Гагаринский» банкротом.