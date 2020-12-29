В ноябре вложения российских банков в драгоценные металлы откатились к уровню начала года, сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России. В начале года эксперты вновь ждут роста спроса.

На 1 декабря остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 272,9 млрд рублей против 272,3 млрд на 1 января. За ноябрь объем вложений в драгметаллы сократился на 75,5 млрд рублей, или на 21,7%. Падение показателя продолжается третий месяц подряд, и на 1 декабря в пересчете на золото вложения снизились на 15% до 61,9 тонны, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это минимальный объем запасов золота с лета 2019 года: тогда на 1 июля у банков было 54,5 тонны золота.

Как следует из данных ЦБ, российские банки активно наращивали вложения в драгметаллы в мае, июне, июле и августе. Так, на 1 сентября объем запасов в пересчете на золото достиг максимума за все время раскрытия статистики — 121 тонна. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что поддержку этому тренду оказали рост цен на металл и сезонное увеличение золотодобычи в России.



На 1 декабря лидерами по объемам драгоценных металлов на балансе остаются ВТБ (37,5 тонны), СберБанк (7,1), Газпромбанк (5), «Открытие» (4,5), Азиатско-Тихоокеанский Банк (2,6) и Совкомбанк (1,3 тонны), следует из их отчетности.

В следующем году инвестиционный спрос на золото все же останется высоким из-за неопределенности и рисков в глобальной экономике, полагает управляющий директор аналитического управления банка «Открытие» Даниил Каримов. «Текущая конъюнктура рынка золота указывает на сохранение потенциальной возможности зафиксировать новый пик роста цен в 2021 году. Сокращение инвестиций в золото ожидается во второй половине 2021 года, когда более явные сигналы восстановления мировой экономики и распространение вакцины от COVID-19 постепенно будут сглаживать риски», — полагает аналитик.



В Совкомбанке считают, что в 2021 году цены на металл останутся в диапазоне 1 800—1 900 долларов за унцию. Поддержку активу может оказать мягкая денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков, но восстановление мировой экономики после вакцинации от COVID-19, наоборот, окажет давление на цены.

«Золото не просто сохранит традиционную привлекательность как «тихая гавань», но также проявит характеристики рискованных активов», — полагает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе. «Одним источником поддержки, видимо, будет дальнейшее ослабление доллара, в последнее время резко упавшего. Мы ожидаем, что в первом квартале 2021 года проявятся тенденции, похожие на те, что наблюдались в начале 2020 года, когда конгресс США одобрил фискальное стимулирование в объеме более 2 триллионов долларов, что поддержало расходы и уверенность потребителей. Если инфляционные ожидания усилятся, реальные ставки окажутся под еще большим давлением, что обеспечит поддержку котировкам золота», — поясняет аналитик.