Уходящий год запомнится пандемией коронавируса и мировым кризисом, но в нем было и немало хороших новостей. Банки.ру вспоминает самые приятные события в мире финансов.
- Ставки по ипотеке достигли своего исторического минимума. С июня средневзвешенная ставка по жилищным кредитам находилась на уровне ниже 8% годовых. Этому способствовали как снижение ключевой ставки ЦБ до рекордных 4,25% годовых, так и новые льготные программы. С апреля в России действует ипотека на новостройки под 6,5% годовых, а в декабре заработала программа на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми со ставкой 6,1%. Кроме того, правительство снизило необходимый первоначальный взнос с 20% до 15% по льготной ипотеке на новостройки, жилье на Дальнем Востоке и для семей с детьми.
- Теперь материнский капитал можно получить и на первенца. Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, семья получит сертификат на 466 617 рублей. При этом выплаты на второго или последующего ребенка увеличились до 616 617 рублей.
- Государство всячески поддерживало семьи с детьми в 2020 году. Правительство дважды выплатило по 10 тыс. рублей на ребенка до 16 лет. Кроме того в апреле, мае и июне семьи с детьми до трех лет получали по 5 тыс. ежемесячно, а родители несовершеннолетних, ставшие официально безработными, получали доплату к пособию по 3 тыс. рублей. К Новому году государство сделало еще один подарок: на каждого ребенка до семи лет включительно выплачивают по 5 тыс. рублей.
- В мире бум частных инвесторов, и Россия не отстает. На конец 2020 года количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 8 млн человек. Остается надеяться, что эти инвесторы будут управлять своими деньгами с умом, не разочаруются и не уйдут с рынка. Кто точно не был разочарован в этом году, так это владельцы акций Tesla. За год бумаги компании выросли в цене более чем в семь раз.
- Бизнес, пострадавший из-за пандемии, тоже не остался без поддержки государства. Для помощи предпринимателям были снижены страховые взносы, приостановлены налоговые проверки, предоставлены рассрочки и отсрочки по уплате налогов. Для компаний из наиболее пострадавших отраслей правительство даже разработало программу кредитования по 2% годовых с возможностью списания долга. Государство компенсирует 100% кредита, если компания сохранит 90% штата и более по сравнению с 1 июня 2020 года, и 50%, если сохранит 80% штата.
- За отдых в России можно было получить компенсацию от государства. Ростуризм дважды запускал программу кешбэка на оплату туров или российских отелей. Можно было вернуть до 20% расходов.
- С мая граждане могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей. Речь идет о переводах граждан как друг другу, так и между собственными счетами, открытыми в банках — участниках СБП. Кроме того, в середине года к числу участников системы подключился последний и крупнейший из системно значимых банков — СберБанк.
- В России, наконец, приняли закон о повышении суммы страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей в особых случаях. К примеру, с октября на повышенную страховку от АСВ могут претендовать вкладчики, которые незадолго до отзыва лицензии у банка получили на счет крупное наследство или доход от продажи квартиры.
- Еще одной хорошей новостью можно считать запуск новой автоматизированной информационной системы АИС ОСАГО 2.0 в конце июня. За ее основу взята взаимосвязанная информация об автомобиле, автовладельце и договоре. Это позволит с намного более высоким качеством получать уникальные данные по каждому водителю, повысит качество анализа страховщиками рисков и позволит более индивидуально рассчитывать тариф ОСАГО.
- В сентябре стартовал очередной этап индивидуализации тарифов ОСАГО. С этой даты был расширен тарифный коридор, в пределах которого страховая компания устанавливает базовый тариф. Выгода должна оказаться обоюдной: страховщики благодаря тарифным факторам, которые им разрешили использовать изменения в закон об ОСАГО, вступившие в силу 24 августа, теперь могут назначать более высокую стоимость «автогражданки» для лихачей. А для дисциплинированных водителей — снижать ее. Благодаря этому стоимость полиса по итогам III квартала составила 5,5 тыс. рублей (+0,1 тыс. рублей за год), тогда как могла значительно подорожать из-за роста на 23% стоимости автозапчастей для ремонта, вызванного обесцениванием рубля.
- К хорошим новостям можно отнести и запуск в ноябре мобильного приложения «Помощник ОСАГО» на всей территории России. С его помощью мелкие ДТП по европротоколу теперь можно оформить за 15 минут в электронном виде.